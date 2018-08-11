電通

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OTC US
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USD
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更新日時 2018/08/11
出来高
100
前日終値
43.17
52週レンジ
43.04 - 49.12
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出来高
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前日終値
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52週レンジ
43.04 - 49.12
年初来リターン
-5.35%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
12.451
発行済株式数 (百万)
288.410
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Communications
業種
Media
産業サブグループ
Advertising & Marketing

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
電通は、総合広告サービスを提供。マーケティング、イベント企画、販売促進サービスも手掛ける。米国、欧州、アジアに関連会社を所有。
住所
1-8-1 Higashishimbashi
Minato-Ku, 105-7001
Japan
電話番号
81-3-6216-8013
Webサイト
www.dentsu.co.jp

役員

取締役

  • Toshihiro Yamamoto
    President/CEO
  • Jeffrey Ong
    VP:Dentsu Sports Asia
  • Shusaku Kannan
    Mng Dir:Corp Communications
  • Yoshiharu Sengoku
    Director
  • Yoshio Takada
    Executive Officer
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