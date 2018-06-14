ｶﾝﾃﾞﾝﾄ･ｺｯﾊﾟｰ
DNT:CN
Toronto
0.08
CAD
0.00
0.00%
更新日時 0:44 JST 2018/06/15
始値
0.09
安値 - 高値 レンジ（日）
0.08 - 0.09
出来高
126,710
前日終値
0.08
52週レンジ
0.06 - 0.21
1年トータルリターン
-5.88%
始値
0.09
安値 - 高値 レンジ（日）
0.08 - 0.09
出来高
126,710
前日終値
0.08
52週レンジ
0.06 - 0.21
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
-42.86%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.00
時価総額 (百万 CAD)
14.256
発行済株式数 (百万)
178.202
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
カンデント・コッパー（Candente Copper Corporation）は鉱物会社。ペルーで銅の探査 に従事する。
住所400 Burrard Street
Suite 1650
Vancouver, BC V6C 3A6
Canada
電話番号1-604-689-1957
Webサイトwww.candente.com