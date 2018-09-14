Dunham Small Cap Value Fund

DNSVX:US
NASDAQ GM
17.19
USD
0.08
0.47%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.77 - 17.36
1年トータルリターン
16.99%
年初来リターン
7.64%
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前日終値
17.11
52週レンジ
14.77 - 17.36
1年トータルリターン
17.56%
年初来リターン
7.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
17.19
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
46.597
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0387
直近配当利回り（税込）
0.23%
ファンドマネージャ
KRIS HERRICK / TROY DAYTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.05%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AEL:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾗｲﾌ
19.33 千 690.52 千 1.53
ROCK:US
ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
14.80 千 643.06 千 1.43
HAE:US
ﾍﾓﾈﾃｨｸｽ
6.11 千 596.58 千 1.32
ARCB:US
ｱｰｸﾍﾞｽﾄ
12.80 千 595.89 千 1.32
SIGI:US
ｾﾚｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
9.87 千 590.05 千 1.31
FCNCA:US
ﾌｧｰｽﾄ･ｼﾁｽﾞﾝｽﾞ･ﾊﾞﾝｸｼｪｱｰｽﾞ
1.43 千 581.75 千 1.29
ECHO:US
ｴｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
16.60 千 571.70 千 1.27
WTFC:US
ｳｨﾝﾄﾗｽﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
6.38 千 559.72 千 1.24
ITT:US
ITT Inc
9.80 千 555.37 千 1.23
UMBF:US
UMBﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
7.70 千 553.55 千 1.23
企業概要
Dunham Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation. The Fund invests in domestic, value-oriented, small-capitalization equity securities of companies traded on U.S. stock exchanges or in the over-the-counter market.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com