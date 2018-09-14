Dunham Small Cap Value Fund
DNSVX:US
NASDAQ GM
17.19
USD
0.08
0.47%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.77 - 17.36
1年トータルリターン
16.99%
年初来リターン
7.64%
前日終値
17.11
52週レンジ
14.77 - 17.36
1年トータルリターン
17.56%
年初来リターン
7.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
17.19
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
46.597
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0387
直近配当利回り（税込）
0.23%
ファンドマネージャ
KRIS HERRICK / TROY DAYTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.05%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AEL:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾗｲﾌ
|19.33 千
|690.52 千
|1.53
|
ROCK:US
ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|14.80 千
|643.06 千
|1.43
|
HAE:US
ﾍﾓﾈﾃｨｸｽ
|6.11 千
|596.58 千
|1.32
|
ARCB:US
ｱｰｸﾍﾞｽﾄ
|12.80 千
|595.89 千
|1.32
|
SIGI:US
ｾﾚｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|9.87 千
|590.05 千
|1.31
|
FCNCA:US
ﾌｧｰｽﾄ･ｼﾁｽﾞﾝｽﾞ･ﾊﾞﾝｸｼｪｱｰｽﾞ
|1.43 千
|581.75 千
|1.29
|
ECHO:US
ｴｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
|16.60 千
|571.70 千
|1.27
|
WTFC:US
ｳｨﾝﾄﾗｽﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|6.38 千
|559.72 千
|1.24
|
ITT:US
ITT Inc
|9.80 千
|555.37 千
|1.23
|
UMBF:US
UMBﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|7.70 千
|553.55 千
|1.23
企業概要
Dunham Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation. The Fund invests in domestic, value-oriented, small-capitalization equity securities of companies traded on U.S. stock exchanges or in the over-the-counter market.
住所Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号1-888-338-6426
Webサイトwww.dunham.com