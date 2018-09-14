ダンスケ銀行
DNSKF:US
OTC US
26.83
USD
0.03
0.13%
更新日時 2018/09/14
始値
26.83
安値 - 高値 レンジ（日）
26.83 - 26.83
出来高
666
前日終値
26.83
52週レンジ
26.80 - 41.13
始値
26.83
安値 - 高値 レンジ（日）
26.83 - 26.83
出来高
666
前日終値
26.83
52週レンジ
26.80 - 41.13
年初来リターン
-25.62%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (DKK) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
24.042
発行済株式数 (百万)
895.954
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
6.15%
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks
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企業概要
ダンスケ銀行 (Danske Bank A/S) は、銀行業務、保険、モーゲージ、 リースファイナンス、資産管理などを提供する金融サービス会社。デンマーク国内支店 と海外の銀行子会社を通して事業を展開。内外の諸機関や生命保険会社に資産運用 サービスを提供。
住所2-12 Holmens Kanal
Copenhagen, 1092
Denmark
電話番号45-33-44-00-00
Webサイトwww.danskebank.dk