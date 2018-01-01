ﾃﾞｨﾈ
DNSBF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
0.52
出来高
0
前日終値
0.52
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (MXN) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
387.326
発行済株式数 (百万)
310.846
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
Real Estate Owners & Developers
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ディネ（DINE S. A. B de C. V.）は不動産会社。メキシコで事業を手掛ける。
住所Paseo de los Tamarindos 400-B
Piso 28 Bosques de las Lomas
Distrito Federal, DF 05120
Mexico
電話番号52-55-5261-8282
Webサイトwww.dine.com.mx