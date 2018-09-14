Dunham Real Estate Stock Fun
DNREX:US
NASDAQ GM
16.02
USD
0.11
0.68%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.86 - 16.21
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.39%
前日終値
16.13
52週レンジ
13.86 - 16.21
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
16.02
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
56.586
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.121
直近配当利回り（税込）
0.75%
ファンドマネージャ
SCOTT C WESTPHAL / DAVID WHARMBY "DAVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.84%
経費率
1.64%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DLR:US
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾘｱﾙﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ
|30.41 千
|3.69 百万
|6.55
|
PLD:US
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ
|51.84 千
|3.40 百万
|6.03
|
UDR:US
UDR
|73.68 千
|2.84 百万
|5.03
|
CCI:US
ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|25.53 千
|2.83 百万
|5.02
|
AMT:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ
|17.70 千
|2.62 百万
|4.65
|
EQIX:US
ｴｸｲﾆｸｽ
|5.80 千
|2.55 百万
|4.52
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|13.36 千
|2.35 百万
|4.18
|
BXP:US
ボストン･プロパティーズ
|18.52 千
|2.32 百万
|4.12
|
REG:US
ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ･ｾﾝﾀｰｽﾞ
|31.11 千
|1.98 百万
|3.51
|
CPT:US
ｶﾑﾃﾞﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ
|19.42 千
|1.80 百万
|3.19
企業概要
Dunham Real Estate Stock Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation and dividends. A secondary objective is to exceed, long term, the total return available from direct ownership of real estate. The Fund invests in income-producing equity securities of U.S. real estate companies.
住所Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号1-888-338-6426
Webサイトwww.dunham.com