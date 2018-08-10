大日本住友製薬
DNPUF:US
OTC US
18.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/10
出来高
125
前日終値
18.00
52週レンジ
13.55 - 22.65
出来高
125
前日終値
18.00
52週レンジ
13.55 - 22.65
年初来リターン
22.03%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
7.162
発行済株式数 (百万)
397.900
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.99%
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Specialty Pharma
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企業概要
大日本住友製薬は、医療用・一般・動物用医薬品の製造および仕入、販売を行う。また、飼料などの仕入れ販売ならびに食品添加物や工業用品の製造を行い、動物の臨床病理検査を請負う。
住所2-6-8 Doshomachi
Chuo-Ku
Osaka, 541-0045
Japan
電話番号81-6-6203-5708
Webサイトwww.ds-pharma.co.jp