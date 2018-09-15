Tebon New Profit-added Flexi
DNPFAMC:CH
1.0537
CNY
0.0019
0.18%
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0506 - 1.2018
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.18%
前日終値
1.0518
52週レンジ
1.0506 - 1.2018
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0537
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.150
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.048
直近配当利回り（税込）
4.56%
ファンドマネージャ
XU LIBO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AR756357:COR
|70.00 千
|71.76 百万
|6.24
|
AR891561:COR
|50.00 千
|51.17 百万
|4.45
|
AQ925568:COR
|50.00 千
|50.43 百万
|4.38
|
AO983598:COR
|50.00 千
|50.11 百万
|4.36
|
QZ398736:COR
|50.00 千
|48.09 百万
|4.18
|
600519:CH
貴州茅臺酒
|17.50 千
|12.80 百万
|1.11
|
601939:CH
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|1.65 百万
|10.83 百万
|0.94
|
000651:CH
珠海格力電器
|169.00 千
|7.97 百万
|0.69
|
601668:CH
中国建築
|1.43 百万
|7.80 百万
|0.68
|
000333:CH
美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|132.00 千
|6.89 百万
|0.60
企業概要
Tebon New Profit-added Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to obtain stable abosulte return by implementing dynamic strategies investing in derivatives, equities and fixed income securities with 0%-95% in equities.
住所35/F, Baokuang Intl Building,
218 Wusong Road,
Hong Kou District,
Shanghai, China 200080
電話番号86-21-26010999
Webサイトwww.dbfund.com.cn