DNP Convictions

DNPCONV:FP
116.33
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
112.49 - 120.40
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
116.31
52週レンジ
112.49 - 120.40
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
116.33
資産総額 (百万 EUR) ( 06/12/2018)
23.171
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ALEXIS BIENVENU / CLEMENT INBONA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ECHAGEI:FP
ｴｷｼｴ･ｱｼﾞｪﾉｰﾙ
550.00 1.28 百万 5.65
PLUVFSM:FP
ﾌｨﾅﾝｼｪｰﾙ･ｱﾙﾌﾞﾍﾞﾙ･ﾌﾟﾙﾊﾞﾙｶ･ﾌﾗﾝ
1.63 千 1.28 百万 5.62
MONMLCP:FP
ﾓﾈﾀ･ﾏﾙﾁｷｬｯﾌﾟｽ
4.50 千 1.25 百万 5.49
HYBRBDF:FP
Echiquier Altarocca Hybrid B
1.20 千 1.23 百万 5.40
BLAR2IB:FP
ﾌｨﾅﾝｼｴ ･ﾃﾞ･ﾚｼｷｴ･ｴｼｷｴ･ﾊﾞﾘｭｰ
260.00 1.14 百万 5.00
ECHGLBI:FP
Echiquier World Equity Growt
440.00 1.00 百万 4.42
COMMONI:FP
ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ﾓﾝﾄﾞ
522.00 996.24 千 4.38
GPAVEUM:FP
ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱ
2.75 千 984.12 千 4.33
MANDVAF:FP
ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ･ｼﾞｪｽﾁｮﾝ･ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ･ﾊﾞﾙｰﾙ
1.55 千 931.36 千 4.10
FFNORAE:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ
49.02 千 831.33 千 3.66
企業概要
DNP Convictions is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to provide total returns over the recommended investment period of 5 years. The Fund invests primarily in equity and fixed income securities without geographic restrictions, this may include emerging countries.
住所
Stamina Asset Management
15-19 avenue de Suffren
F-75007 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.stamina-am.com