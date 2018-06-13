DNP Convictions
DNPCONV:FP
116.33
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
112.49 - 120.40
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.39%
前日終値
116.31
52週レンジ
112.49 - 120.40
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
116.33
資産総額 (百万 EUR) ( 06/12/2018)
23.171
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ALEXIS BIENVENU / CLEMENT INBONA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.39%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ECHAGEI:FP
ｴｷｼｴ･ｱｼﾞｪﾉｰﾙ
|550.00
|1.28 百万
|5.65
|
PLUVFSM:FP
ﾌｨﾅﾝｼｪｰﾙ･ｱﾙﾌﾞﾍﾞﾙ･ﾌﾟﾙﾊﾞﾙｶ･ﾌﾗﾝ
|1.63 千
|1.28 百万
|5.62
|
MONMLCP:FP
ﾓﾈﾀ･ﾏﾙﾁｷｬｯﾌﾟｽ
|4.50 千
|1.25 百万
|5.49
|
HYBRBDF:FP
Echiquier Altarocca Hybrid B
|1.20 千
|1.23 百万
|5.40
|
BLAR2IB:FP
ﾌｨﾅﾝｼｴ ･ﾃﾞ･ﾚｼｷｴ･ｴｼｷｴ･ﾊﾞﾘｭｰ
|260.00
|1.14 百万
|5.00
|
ECHGLBI:FP
Echiquier World Equity Growt
|440.00
|1.00 百万
|4.42
|
COMMONI:FP
ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ﾓﾝﾄﾞ
|522.00
|996.24 千
|4.38
|
GPAVEUM:FP
ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱ
|2.75 千
|984.12 千
|4.33
|
MANDVAF:FP
ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ･ｼﾞｪｽﾁｮﾝ･ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ･ﾊﾞﾙｰﾙ
|1.55 千
|931.36 千
|4.10
|
FFNORAE:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|49.02 千
|831.33 千
|3.66
企業概要
DNP Convictions is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to provide total returns over the recommended investment period of 5 years. The Fund invests primarily in equity and fixed income securities without geographic restrictions, this may include emerging countries.
住所Stamina Asset Management
15-19 avenue de Suffren
F-75007 Paris
France
電話番号-
Webサイトwww.stamina-am.com