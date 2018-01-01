大日本印刷

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USD
出来高
0
前日終値
22.25
52週レンジ
20.40 - 23.55
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52週レンジ
20.40 - 23.55
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
324.240
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
2.57%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Commercial Services
産業サブグループ
Printing Services

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
大日本印刷は商業および工業用印刷サービスを提供。主に書籍・雑誌・テキストなどの情報メディアおよび包装資材・容器、事務用品、広告宣伝媒体を含む。企画・制作・印刷の総合サービスも行う。また、同社はコカコーラなどの清涼飲料事業も営む。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所
1-1-1 Ichigayakagacho
Shinjuku-Ku, 162-8001
Japan
電話番号
81-3-6735-0129
Webサイト
www.dnp.co.jp

役員

取締役

  • Yoshitoshi Kitajima
    Chairman/Rep Dir
  • Yoshinari Kitajima
    President/Rep Dir
  • Koichi Takanami
    Executive Vice President
  • Masayoshi Yamada
    Executive Vice President
  • Tokuji Kanda
    Senior Managing Director
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