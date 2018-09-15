ﾅｳ
DNOW:US
New York
16.18
USD
0.34
2.15%
更新日時 2018/09/15
始値
15.90
安値 - 高値 レンジ（日）
15.90 - 16.30
出来高
955,149
前日終値
15.84
52週レンジ
9.12 - 18.56
1年トータルリターン
28.21%
始値
15.90
安値 - 高値 レンジ（日）
15.90 - 16.30
出来高
955,149
前日終値
15.84
52週レンジ
9.12 - 18.56
1年トータルリターン
28.21%
年初来リターン
46.69%
株価収益率(PER) (TTM)
23.70
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.68
時価総額 (十億 USD)
1.754
発行済株式数 (百万)
108.391
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.60
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Oil & Gas Services & Equip
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企業概要
ナウ（NOW Inc.）は、石油掘削装置の販売会社。世界各地で事業を展開。世界のエネルギーおよび工業市場に保守、修理、操業用品を提供する。
住所7402 North Eldridge Parkway
Houston, TX 77041-1902
United States
電話番号1-281-823-4700
Webサイトwww.distributionnow.com