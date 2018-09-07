ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽﾃｲﾂ･ｼｮｰﾄ･ｵｲﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ
DNO:US
Liquidated
46.08
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/07
出来高
11,037
前日終値
46.08
出来高
11,037
前日終値
46.08
基準価額 (NAV) ( 09/06/2018)
46.5395
資産総額 (百万 USD) ( 09/12/2018)
6.981
設定日
09/24/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.99%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAY ALLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
|6.99 千
|6.99 百万
|100.11
企業概要
ユナイテッド・ステイツ・ショート・オイル・ファンド（United States Short Oil Fun d LP）は米国籍のETF（上場投資信託）。自らのユニットの純資産金額の変動率が、オク ラホマ州クッシング渡しのWTI原油価格の変動を逆に反映することを目的とする。ニュー ヨーク商業取引所でのWTI原油先物価格の変動率で測定される。
住所United States Commodity Funds
1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
USA
電話番号1-800-920-0259
Webサイトwww.uscfinvestments.com