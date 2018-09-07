企業概要

ユナイテッド・ステイツ・ショート・オイル・ファンド（United States Short Oil Fun d LP）は米国籍のETF（上場投資信託）。自らのユニットの純資産金額の変動率が、オク ラホマ州クッシング渡しのWTI原油価格の変動を逆に反映することを目的とする。ニュー ヨーク商業取引所でのWTI原油先物価格の変動率で測定される。