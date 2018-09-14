PGIM National Muni Fund
DNMZX:US
NASDAQ GM
14.49
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.47 - 14.96
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.04%
前日終値
14.50
52週レンジ
14.47 - 14.96
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
14.49
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
613.585
設定日
01/25/1999
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.012621741
直近配当利回り（税込）
3.92%
ファンドマネージャ
SUSAN M COURTNEY / ROBERT TIPP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.59%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
709224KX:MUN
|7.00 千
|7.74 百万
|1.24
|
13063BWB:MUN
|7.00 千
|7.65 百万
|1.22
|
03255LAA:MUN
|5.50 千
|6.35 百万
|1.01
|
59334DEP:MUN
|5.00 千
|5.66 百万
|0.90
|
452252LE:MUN
|5.00 千
|5.56 百万
|0.89
|
57583R6W:MUN
|5.00 千
|5.35 百万
|0.85
|
235036XY:MUN
|5.00 千
|5.30 百万
|0.85
|
74265LXF:MUN
|5.00 千
|5.19 百万
|0.83
|
167486GY:MUN
|5.00 千
|5.16 百万
|0.82
|
71883RKF:MUN
|5.00 千
|5.16 百万
|0.82
企業概要
PGIM National Muni Fund Inc seeks a high level of current income exempt from federal income taxes by investing in municipal bonds. The Fund's portfolio consists primarily of long-term municipal bonds of medium quality. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所Prudential Investments LLC
655 Broad Street
Newark, NJ 07102-4410
電話番号1-800-225-1852
Webサイトwww.prudentialfunds.com