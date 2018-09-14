PGIM National Muni Fund

DNMZX:US
NASDAQ GM
14.49
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.47 - 14.96
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
14.50
52週レンジ
14.47 - 14.96
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
14.49
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
613.585
設定日
01/25/1999
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.012621741
直近配当利回り（税込）
3.92%
ファンドマネージャ
SUSAN M COURTNEY / ROBERT TIPP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
709224KX:MUN
7.00 千 7.74 百万 1.24
13063BWB:MUN
7.00 千 7.65 百万 1.22
03255LAA:MUN
5.50 千 6.35 百万 1.01
59334DEP:MUN
5.00 千 5.66 百万 0.90
452252LE:MUN
5.00 千 5.56 百万 0.89
57583R6W:MUN
5.00 千 5.35 百万 0.85
235036XY:MUN
5.00 千 5.30 百万 0.85
74265LXF:MUN
5.00 千 5.19 百万 0.83
167486GY:MUN
5.00 千 5.16 百万 0.82
71883RKF:MUN
5.00 千 5.16 百万 0.82
企業概要
PGIM National Muni Fund Inc seeks a high level of current income exempt from federal income taxes by investing in municipal bonds. The Fund's portfolio consists primarily of long-term municipal bonds of medium quality. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Prudential Investments LLC
655 Broad Street
Newark, NJ 07102-4410
電話番号
1-800-225-1852
Webサイト
www.prudentialfunds.com