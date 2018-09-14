Dreyfus Active MidCap Fund
DNLYX:US
NASDAQ GM
63.25
USD
0.24
0.38%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
56.77 - 65.38
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
2.80%
前日終値
63.01
52週レンジ
56.77 - 65.38
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
63.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
576.943
設定日
09/01/2015
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.2207
直近配当利回り（税込）
1.38%
ファンドマネージャ
WESLEY BOGGS / WILLIAM S CAZALET "WILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FISV:US
フィサーブ
|142.43 千
|10.75 百万
|1.86
|
ROST:US
ﾛｽ･ｽﾄｱｰｽﾞ
|116.64 千
|10.20 百万
|1.77
|
LRCX:US
ﾗﾑﾘｻｰﾁ
|52.76 千
|10.06 百万
|1.74
|
PAYX:US
ペイチェックス
|145.58 千
|10.05 百万
|1.74
|
DFS:US
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|137.24 千
|9.80 百万
|1.70
|
CMA:US
ｺﾒﾘｶ
|97.67 千
|9.47 百万
|1.64
|
BBY:US
ﾍﾞｽﾄﾊﾞｲ
|126.17 千
|9.47 百万
|1.64
|
SPR:US
ｽﾋﾟﾘｯﾄ･ｴｱﾛｼｽﾃﾑｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|100.59 千
|9.38 百万
|1.62
|
WCG:US
ｳｪﾙｹｱ･ﾍﾙｽ･ﾌﾟﾗﾝｽﾞ
|35.06 千
|9.38 百万
|1.62
|
HFC:US
ﾎｰﾘｰﾌﾛﾝﾃｨｱ
|124.76 千
|9.30 百万
|1.61
企業概要
Dreyfus Active MidCap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize capital appreciation. The Fund invests in small and midsize companies considered to be new leaders in their industries. The Fund uses a "bottom-up" approach, investing in growth stocks, value stocks, or stocks that exhibit the characteristics of both.
住所Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号1-800-346-8893 Domestic
Webサイトpublic.dreyfus.com