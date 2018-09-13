ダネルム･グループ
DNLMY:US
OTC US
7.21
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/13
始値
7.21
安値 - 高値 レンジ（日）
7.21 - 7.21
出来高
100
前日終値
7.21
52週レンジ
6.61 - 10.11
始値
7.21
安値 - 高値 レンジ（日）
7.21 - 7.21
出来高
100
前日終値
7.21
52週レンジ
6.61 - 10.11
年初来リターン
-23.30%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
2.76%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Home Products Stores
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企業概要
ダネルム・グループ (Dunelm Group Plc.) は、英国のインテリア・家具小売会社。繊維 製品のほか、照明器具、ペット用品、ミシンなどの家庭用品を販売する。
住所Fosse Way
Syston
Leicester, LE7 1NF
United Kingdom
電話番号44-116-264-4356
Webサイトwww.dunelm-mill.com