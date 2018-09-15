ダネルム･グループ
DNLM:LN
London
560.5
GBp
0.5
0.09%
更新日時 2018/09/15
始値
555.00
安値 - 高値 レンジ（日）
554.00 - 567.5
出来高
470,231
前日終値
560.00
52週レンジ
460.6 - 760.00
1年トータルリターン
-10.14%
始値
555.00
安値 - 高値 レンジ（日）
554.00 - 567.5
出来高
470,231
前日終値
560.00
52週レンジ
460.6 - 760.00
1年トータルリターン
-10.14%
年初来リターン
-19.06%
株価収益率(PER) (TTM)
15.43
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
0.4
時価総額 (十億 GBp)
1.132
発行済株式数 (百万)
201.919
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.08
直近配当利回り（税込）
4.73%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Home Products Stores
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ダネルム・グループ (Dunelm Group Plc.) は、英国のインテリア・家具小売会社。繊維 製品のほか、照明器具、ペット用品、ミシンなどの家庭用品を販売する。
住所Fosse Way
Syston
Leicester, LE7 1NF
United Kingdom
電話番号44-116-264-4356
Webサイトwww.dunelm-mill.com