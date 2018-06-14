Dreyfus Opportunity Funds -
DNLAX:US
NASDAQ GM
34.02
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.53 - 35.06
1年トータルリターン
24.50%
年初来リターン
6.18%
前日終値
34.02
52週レンジ
26.53 - 35.06
1年トータルリターン
22.76%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
34.02
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
438.766
設定日
10/31/2003
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.127
直近配当利回り（税込）
0.37%
ファンドマネージャ
ELIZABETH SLOVER / ROBIN WEHBE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FP:FP
トタル
|413.87 千
|25.99 百万
|6.33
|
GLEN:LN
ｸﾞﾚﾝｺｱ
|5.02 百万
|24.15 百万
|5.88
|
VALE:US
ヴァーレ
|1.62 百万
|22.36 百万
|5.44
|
RIO:AU
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|308.38 千
|18.47 百万
|4.50
|
ADM:US
ｱｰﾁｬｰ･ﾀﾞﾆｴﾙｽﾞ･ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ
|355.02 千
|16.11 百万
|3.92
|
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|195.92 千
|15.14 百万
|3.69
|
SDF:GR
Ｋ＋Ｓ
|508.01 千
|14.95 百万
|3.64
|
FCX:US
ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ･ﾏｸﾓﾗﾝ
|867.06 千
|13.19 百万
|3.21
|
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
|387.77 千
|13.06 百万
|3.18
|
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
|104.27 千
|12.32 百万
|3.00
企業概要
Dreyfus Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in stocks of companies in the natural resources and natural resources related sectors.
住所Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号1-800-346-8893 Domestic
Webサイトpublic.dreyfus.com