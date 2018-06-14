Dreyfus Opportunity Funds -

DNLAX:US
NASDAQ GM
34.02
USD
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0.00%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.53 - 35.06
1年トータルリターン
24.50%
年初来リターン
6.18%
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前日終値
34.02
52週レンジ
26.53 - 35.06
1年トータルリターン
22.76%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
34.02
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
438.766
設定日
10/31/2003
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.127
直近配当利回り（税込）
0.37%
ファンドマネージャ
ELIZABETH SLOVER / ROBIN WEHBE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FP:FP
トタル
413.87 千 25.99 百万 6.33
GLEN:LN
ｸﾞﾚﾝｺｱ
5.02 百万 24.15 百万 5.88
VALE:US
ヴァーレ
1.62 百万 22.36 百万 5.44
RIO:AU
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
308.38 千 18.47 百万 4.50
ADM:US
ｱｰﾁｬｰ･ﾀﾞﾆｴﾙｽﾞ･ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ
355.02 千 16.11 百万 3.92
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
195.92 千 15.14 百万 3.69
SDF:GR
Ｋ＋Ｓ
508.01 千 14.95 百万 3.64
FCX:US
ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ･ﾏｸﾓﾗﾝ
867.06 千 13.19 百万 3.21
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
387.77 千 13.06 百万 3.18
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
104.27 千 12.32 百万 3.00
企業概要
Dreyfus Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in stocks of companies in the natural resources and natural resources related sectors.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic
Webサイト
public.dreyfus.com