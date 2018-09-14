企業概要

D&Lインダストリーズ（D&L Industries Inc）は、フィリピンの原材料メーカー。原材料 を食品、プラスチック、化学品、エアゾール産業向けにカスタマイズする。主なエンドマーケットは、スナック、クイック・サービス・レストラン（QSR）などの食品・飲料。自 動車、石油・ガス、パーソナルケア・在宅ケア産業向け原材料の製造・販売も手掛ける。