D&Lｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
DNL:PM
Philippines
10.14
PHP
0.10
0.98%
更新日時 2018/09/14
始値
10.24
安値 - 高値 レンジ（日）
10.08 - 10.24
出来高
7,372,900
前日終値
10.24
52週レンジ
9.72 - 12.69
1年トータルリターン
-0.11%
始値
10.24
安値 - 高値 レンジ（日）
10.08 - 10.24
出来高
7,372,900
前日終値
10.24
52週レンジ
9.72 - 12.69
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-7.83%
株価収益率(PER) (TTM)
23.61
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (PHP) (TTM)
0.43
時価総額 (十億 PHP)
72.429
発行済株式数 (十億)
7.143
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
2.56
直近配当利回り（税込）
2.02%
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Packaged Food
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企業概要
D&Lインダストリーズ（D&L Industries Inc）は、フィリピンの原材料メーカー。原材料 を食品、プラスチック、化学品、エアゾール産業向けにカスタマイズする。主なエンドマーケットは、スナック、クイック・サービス・レストラン（QSR）などの食品・飲料。自 動車、石油・ガス、パーソナルケア・在宅ケア産業向け原材料の製造・販売も手掛ける。
住所65 Industria Street
Bagumbayan
Quezon, 1100
Philippines
電話番号63-2-635-0703
Webサイトwww.dnl.com.ph