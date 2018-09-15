ﾀﾞﾆｴﾘ･ｱﾝﾄﾞ･ｼｰ･ｵﾌｨﾁﾈ･ﾒｯｶﾆﾁｪ
DNIYY:US
OTC US
17.78
USD
0.85
4.99%
更新日時 2018/09/15
始値
17.78
安値 - 高値 レンジ（日）
17.78 - 17.78
出来高
122
前日終値
16.93
52週レンジ
15.33 - 19.98
始値
17.78
安値 - 高値 レンジ（日）
17.78 - 17.78
出来高
122
前日終値
16.93
52週レンジ
15.33 - 19.98
年初来リターン
9.89%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
1.793
発行済株式数 (百万)
40.425
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.79%
セクター
Industrials
業種
Machinery
産業サブグループ
Metalworking Machinery
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企業概要
ダニエリ・アンド・シー・オフィチネ・メッカニチェ（Danieli & C Officine Meccaniche SpA）は製鉄機械設備メーカー。ペレット工場、溶鉱炉、連続鋳造機、圧延装置、鍛造 プレス、押出プレス、縦方向と横方向の切断機、工場自動化システムを製造。
住所Via Nazionale 41
Buttrio, 33042
Italy
電話番号39-0432-195-8111
Webサイトwww.danieli.com