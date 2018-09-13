DNCA Invest - Velador
DNIVAGE:LX
95.28
EUR
0.16
0.17%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.04 - 105.02
1年トータルリターン
-8.49%
年初来リターン
-8.08%
前日終値
95.44
52週レンジ
95.04 - 105.02
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
-8.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
95.28
資産総額 (十億 EUR) ( 09/13/2018)
1.110
設定日
02/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CYRIL FREU / MATHIEU PICARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CMAMUPS:FP
CM-CIC Asset Management Unio
|6.10 千
|65.59 百万
|9.25
|
EN:FP
ブイグ
|810.00 千
|29.91 百万
|4.22
|
CAP:FP
キャップ・ジェミニ
|288.00 千
|26.06 百万
|3.67
|
ORA:FP
オランジュ
|1.80 百万
|25.00 百万
|3.53
|
HEI:GR
ハイデルベルグセメント
|252.00 千
|21.33 百万
|3.01
|
CON:GR
ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ
|108.00 千
|20.41 百万
|2.88
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|7.20 百万
|19.99 百万
|2.82
|
TFI:FP
ｿｼｴﾃ･ﾃﾚﾋﾞｼﾞｵﾝ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ｱﾝ
|1.62 百万
|19.86 百万
|2.80
|
SOP:FP
ｿﾌﾟﾗ･ｽﾃﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|132.00 千
|18.45 百万
|2.60
|
PUB:FP
ﾋﾟｭﾌﾞﾘｼｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|270.00 千
|17.63 百万
|2.49
企業概要
DNCA Invest - Velador is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 25% EUROSTOXX 50 Net Return + 75% EONIA, while maintaining an annual volatility lower than 8%. The Fund invests 75-100% in equities issued in Europe, up to 25% in fixed income securities, and up to 25% in money markets.
住所DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.dncafinance.lu