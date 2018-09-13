DNCA Invest - Velador

DNIVAGE:LX
95.28
EUR
0.16
0.17%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.04 - 105.02
1年トータルリターン
-8.49%
年初来リターン
-8.08%
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前日終値
95.44
52週レンジ
95.04 - 105.02
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
-8.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
95.28
資産総額 (十億 EUR) ( 09/13/2018)
1.110
設定日
02/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CYRIL FREU / MATHIEU PICARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CMAMUPS:FP
CM-CIC Asset Management Unio
6.10 千 65.59 百万 9.25
EN:FP
ブイグ
810.00 千 29.91 百万 4.22
CAP:FP
キャップ・ジェミニ
288.00 千 26.06 百万 3.67
ORA:FP
オランジュ
1.80 百万 25.00 百万 3.53
HEI:GR
ハイデルベルグセメント
252.00 千 21.33 百万 3.01
CON:GR
ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ
108.00 千 20.41 百万 2.88
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
7.20 百万 19.99 百万 2.82
TFI:FP
ｿｼｴﾃ･ﾃﾚﾋﾞｼﾞｵﾝ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ｱﾝ
1.62 百万 19.86 百万 2.80
SOP:FP
ｿﾌﾟﾗ･ｽﾃﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
132.00 千 18.45 百万 2.60
PUB:FP
ﾋﾟｭﾌﾞﾘｼｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
270.00 千 17.63 百万 2.49
企業概要
DNCA Invest - Velador is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 25% EUROSTOXX 50 Net Return + 75% EONIA, while maintaining an annual volatility lower than 8%. The Fund invests 75-100% in equities issued in Europe, up to 25% in fixed income securities, and up to 25% in money markets.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.dncafinance.lu