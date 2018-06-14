ﾄﾞﾊﾞｲﾅｼｮﾅﾙｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ&ﾘｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ
DNIR:UH
DFM
3.50
AED
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/06/14
始値
3.50
安値 - 高値 レンジ（日）
3.50 - 3.50
出来高
0
前日終値
3.50
52週レンジ
2.61 - 3.56
1年トータルリターン
45.40%
始値
3.50
安値 - 高値 レンジ（日）
3.50 - 3.50
出来高
0
前日終値
3.50
52週レンジ
2.61 - 3.56
1年トータルリターン
45.40%
年初来リターン
14.75%
株価収益率(PER) (TTM)
7.45
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AED) (TTM)
0.47
時価総額 (百万 AED)
404.250
発行済株式数 (百万)
115.500
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
2.36
直近配当利回り（税込）
8.55%
セクター
Financials
業種
Institutional Financial Svcs
産業サブグループ
Institutional Brokerage
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企業概要
ドバイ・ナショナル・インシュアランス・アンド・リインシュアランス (Dubai National Insurance & Reinsurance (P.C.S.)) は、損害保険会社。傷害、 エンジニアリング、火災、健康、海上、自動車などの各種保険を提供する。
住所Dubai Natl Insurance Building
Flr No 7 & 9 Po Box 1806
Dubai
United Arab Emirates
電話番号971-4-295-6700
Webサイトwww.dnirc.com