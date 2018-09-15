ダウナーＥＤＩ
DNE:GR
Frankfurt
4.80
EUR
0.02
0.42%
更新日時 2018/09/15
始値
4.80
安値 - 高値 レンジ（日）
4.77 - 4.83
出来高
0
前日終値
4.78
52週レンジ
3.88 - 4.86
1年トータルリターン
16.95%
始値
4.80
安値 - 高値 レンジ（日）
4.77 - 4.83
出来高
0
前日終値
4.78
52週レンジ
3.88 - 4.86
1年トータルリターン
16.95%
年初来リターン
7.89%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
2.855
発行済株式数 (百万)
594.703
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
4.28%
セクター
Industrials
業種
Engineering & Construction Svcs
産業サブグループ
Engineering Services
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企業概要
ダウナーＥＤＩ (Downer EDI Limited) はエンジニアリングサービス会社。公・民営の鉄道、道路、電力、通信、鉱業、資源などの業界向けにエンジアリングやインフラ管理サービスを提供。オーストラリア、ニュージーランド、アジア太平洋地域の諸国で事業展開。鉄道車両設備、資源開発企業向けの試すい探鉱、採掘計画・管理、高速道路メンテナンスなどのサービスを提供する｡
住所Level 2, Triniti III
39 Delhi Road
North Ryde, NSW
Australia
電話番号61-2-9468-9700
Webサイトwww.downergroup.com