DNB Fund - Global Emerging M
DNBEMSB:LX
97.13
USD
0.85
0.87%
更新日時 2018/06/13
商品分類
FCP
52週レンジ
95.41 - 122.79
1年トータルリターン
-5.30%
前日終値
97.98
52週レンジ
95.41 - 122.79
1年トータルリターン
-4.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
97.1278
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
55.446
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( 03/08/2017)
0.0306
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ABHISHEK THEPADE / ALIYA ORAZALINA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|13.70 千
|2.45 百万
|4.44
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|1.95 百万
|2.07 百万
|3.75
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|8.19 千
|2.01 百万
|3.64
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|38.90 千
|1.94 百万
|3.51
|
1398:HK
中国工商銀行
|2.03 百万
|1.81 百万
|3.28
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|33.70 千
|1.67 百万
|3.03
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|168.80 千
|1.67 百万
|3.02
|
105560:KS
KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|28.04 千
|1.61 百万
|2.91
|
JUBI:IN
ｼﾞｭﾋﾞﾗﾝﾄ･ﾌｰﾄﾞﾜｰｸｽ
|36.55 千
|1.39 百万
|2.52
|
051900:KS
ＬＧ生活健康 [ｴﾙｼﾞｰ･ﾊｳｽﾎｰﾙﾄﾞ
|1.06 千
|1.36 百万
|2.47
企業概要
DNB Fund - Global Emerging Markets SRI is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies in any or all emerging market regions including Latin America, Asia, Eastern Europe, and Africa. The Fund may also invest through depositary receipts listed on any stock exchange or regulated market.
住所Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-45-49-45-1
Webサイトwww.dnb.no/lu