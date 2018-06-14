Davis Select International E
DINT:US
NASDAQ GM
20.20
USD
0.05
0.25%
更新日時 2018/06/14
始値
20.29
安値 - 高値 レンジ（日）
20.16 - 20.29
出来高
31,625
前日終値
20.25
52週レンジ
19.14 - 20.62
始値
20.29
安値 - 高値 レンジ（日）
20.16 - 20.29
出来高
31,625
前日終値
20.25
52週レンジ
19.14 - 20.62
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
20.0813
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
42.171
設定日
03/02/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.59%
乖離率52週平均値
0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|15.10 千
|3.12 百万
|7.84
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|10.04 千
|2.55 百万
|6.42
|
HOLI:US
和利時自動化駆動技術
|90.82 千
|2.21 百万
|5.55
|
SAF:FP
サフラン
|17.18 千
|2.08 百万
|5.23
|
EDU:US
ﾆｭｰ･ｵﾘｴﾝﾀﾙ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸ
|18.62 千
|1.91 百万
|4.81
|
FERG:LN
ﾌｧｰｶﾞｿﾝ
|22.72 千
|1.84 百万
|4.62
|
ECA:CN
エンカナ
|132.76 千
|1.70 百万
|4.27
|
JD:US
JDドットコム
|39.16 千
|1.62 百万
|4.06
|
SU:FP
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
|17.84 千
|1.57 百万
|3.94
|
DBS:SP
DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|71.22 千
|1.50 百万
|3.77
企業概要
Davis Select International ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. It invests principally in common stocks issued by foreign companies, including countries with developed or emerging markets.
住所Davis Selected Advisers LP
2949 E. Elvira, Ste 101
Tucson, AZ
85756, USA
電話番号1-800-279-0279
Webサイト
-