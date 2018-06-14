Danske Invest SICAV - Global
DIGSRIE:LX
10.60
EUR
0.07
0.70%
更新日時 14:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.59 - 10.67
年初来リターン
3.46%
前日終値
10.67
52週レンジ
9.59 - 10.67
年初来リターン
3.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
10.596
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
140.607
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MAX JUL PEDERSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|43.61 千
|9.13 百万
|6.03
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|89.58 千
|8.30 百万
|5.48
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|88.28 千
|7.47 百万
|4.93
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|200.29 千
|7.34 百万
|4.85
|
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|109.12 千
|6.35 百万
|4.19
|
RB/:LN
ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|83.54 千
|5.63 百万
|3.72
|
CRH:ID
CRH
|170.38 千
|5.39 百万
|3.56
|
TD:CN
トロント・ドミニオン銀行
|102.51 千
|5.16 百万
|3.41
|
BDX:US
ベクトン・ディッキンソン
|24.56 千
|4.69 百万
|3.10
|
UNP:US
ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
|36.42 千
|4.55 百万
|3.01
企業概要
Danske Invest SICAV- Global Stock picking is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares quoted on various stock exchanges worldwide. The Fund invests in those shares, which are expected to give the highest return without consideration to a diversification based on countries, sectors and/or currencies.
住所Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-4612751
Webサイトwww.danskeinvest.lu