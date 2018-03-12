企業概要

SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト（SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust）は、米国籍の上場投資信託。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動する投資成果を目指す。同指数を構成する米国の大型株30銘柄を保有する。ユニット型投資信託として登録され、原証券と同額の配当金を毎月支払う。価格ベースでウエートを算出。