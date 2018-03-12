SPDRﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株平均ETF
DIA:PE
Lima
252.14
USD
5.69
2.31%
更新日時 5:00 JST 2018/03/13
始値
252.14
安値 - 高値 レンジ（日）
252.14 - 252.14
出来高
236
前日終値
246.45
52週レンジ
204.82 - 257.70
1年トータルリターン
23.15%
始値
252.14
安値 - 高値 レンジ（日）
252.14 - 252.14
出来高
236
前日終値
246.45
52週レンジ
204.82 - 257.70
1年トータルリターン
20.38%
年初来リターン
4.79%
基準価額 (NAV) ( 12/04/2008)
83.89
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
23.274
設定日
01/14/1998
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN A TUCKER / MICHAEL FEEHILY "MIKE"
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.64476
直近配当利回り（税込）
3.07%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
2.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
|6.25 百万
|2.22 十億
|9.61
|
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|6.25 百万
|1.69 十億
|7.34
|
MMM:US
3M
|6.25 百万
|1.51 十億
|6.54
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|6.25 百万
|1.41 十億
|6.11
|
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
|6.25 百万
|1.14 十億
|4.94
|
AAPL:US
アップル
|6.25 百万
|1.13 十億
|4.88
|
IBM:US
IBM
|6.25 百万
|996.12 百万
|4.32
|
CAT:US
ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ
|6.25 百万
|989.50 百万
|4.29
|
MCD:US
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
|6.25 百万
|983.18 百万
|4.26
|
TRV:US
ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞ
|6.25 百万
|889.77 百万
|3.86
企業概要
SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト（SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust）は、米国籍の上場投資信託。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動する投資成果を目指す。同指数を構成する米国の大型株30銘柄を保有する。ユニット型投資信託として登録され、原証券と同額の配当金を毎月支払う。価格ベースでウエートを算出。
住所State Street Bank and Trust Company
One Lincoln Center
Boston, MA 02211
USA
電話番号1-866-787-2257
Webサイトwww.spdrs.com