ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ米国ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑUCIT

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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
36.610
設定日
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乖離率（プレミアム / ディスカウント）
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乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り（税込）
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
T:US
AT&T
46.75 千 1.73 百万 4.74
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
22.53 千 1.68 百万 4.60
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
26.85 千 1.32 百万 3.60
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
9.11 千 1.22 百万 3.34
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
9.75 千 1.14 百万 3.13
PFE:US
ファイザー
30.42 千 1.12 百万 3.06
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
18.45 千 1.07 百万 2.94
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
21.72 千 985.53 千 2.70
PM:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
8.89 千 962.25 千 2.64
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
19.81 千 887.93 千 2.43
企業概要
ウィズダムツリー米国エクイティ・インカムUCITS ETF（WisdomTree US Equity Income UCITS ETF）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。 WisdomTree US Equity Income Indexの価格および利回り実績（手数料・費用控除前）に連 動する投資成果を目指す。
住所
WisdomTree Europe Limited
3rd Floor
31-41 Worship Street
London EC2A 2DX
電話番号
+44 (0)20 3824 6025
Webサイト
www.wisdomtree.com