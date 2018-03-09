ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ米国ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑUCIT
DHSAN:MM
Mexico
MXN
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
36.610
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
T:US
AT&T
|46.75 千
|1.73 百万
|4.74
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|22.53 千
|1.68 百万
|4.60
|
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
|26.85 千
|1.32 百万
|3.60
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|9.11 千
|1.22 百万
|3.34
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|9.75 千
|1.14 百万
|3.13
|
PFE:US
ファイザー
|30.42 千
|1.12 百万
|3.06
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|18.45 千
|1.07 百万
|2.94
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|21.72 千
|985.53 千
|2.70
|
PM:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|8.89 千
|962.25 千
|2.64
|
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
|19.81 千
|887.93 千
|2.43
企業概要
ウィズダムツリー米国エクイティ・インカムUCITS ETF（WisdomTree US Equity Income UCITS ETF）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。 WisdomTree US Equity Income Indexの価格および利回り実績（手数料・費用控除前）に連 動する投資成果を目指す。
住所WisdomTree Europe Limited
3rd Floor
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