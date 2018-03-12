ダナハー
DHR:US
New York
103.71
USD
0.03
0.03%
更新日時 23:18 JST 2018/03/12
始値
103.92
安値 - 高値 レンジ（日）
103.25 - 104.29
出来高
242,145
前日終値
103.74
52週レンジ
78.97 - 104.82
1年トータルリターン
18.95%
始値
103.92
安値 - 高値 レンジ（日）
103.25 - 104.29
出来高
242,145
前日終値
103.74
52週レンジ
78.97 - 104.82
1年トータルリターン
18.95%
年初来リターン
11.73%
株価収益率(PER) (TTM)
31.61
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
3.28
時価総額 (十億 USD)
72.366
発行済株式数 (百万)
697.570
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
3.94
直近配当利回り（税込）
0.62%
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Life Science Equipment
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企業概要
ダナハー（Danaher Corporation）は専門器具メーカー。試験、計測、環境、生命科学、 歯科、工業技術などの分野で使用する専門・医療・商工業用器具を設計・製造・販売する。
住所2200 Pennsylvania Avenue
Northwest, Suite 800W
Washington, DC 20037-1701
United States
電話番号1-202-828-0850
Webサイトwww.danaher.com