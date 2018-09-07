Discovery Harbour Resources
DHR:CN
Venture
0.05
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/07
始値
0.05
安値 - 高値 レンジ（日）
0.05 - 0.05
出来高
1,222
前日終値
0.05
52週レンジ
0.05 - 0.08
1年トータルリターン
-23.08%
始値
0.05
安値 - 高値 レンジ（日）
0.05 - 0.05
出来高
1,222
前日終値
0.05
52週レンジ
0.05 - 0.08
1年トータルリターン
-23.08%
年初来リターン
-23.08%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
0.00
時価総額 (百万 CAD)
1.190
発行済株式数 (百万)
23.798
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
Discovery Harbour Resources Corp. operates a mining company. The Company explores and develops gold and silver properties in British Columbia.
住所2201 - 428 Beach Crescent
Vancouver, BC V6Z 3G1
Canada
電話番号1-778-230-8162
Webサイトwww.caymanventurescorp.com