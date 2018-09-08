ダナハー
DHR*:MM
Mexico SE
2,032.40
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/08
出来高
5
前日終値
2,032.40
52週レンジ
1,558.00 - 2,150.00
出来高
5
前日終値
2,032.40
52週レンジ
1,558.00 - 2,150.00
年初来リターン
10.46%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (兆 MXN)
1.422
発行済株式数 (百万)
699.755
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.59%
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Life Science Equipment
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企業概要
ダナハー（Danaher Corporation）は専門器具メーカー。試験、計測、環境、生命科学、 歯科、工業技術などの分野で使用する専門・医療・商工業用器具を設計・製造・販売する。
住所2200 Pennsylvania Avenue
Northwest, Suite 800W
Washington, DC 20037-1701
United States
電話番号1-202-828-0850
Webサイトwww.danaher.com