Diamond Hill Mid Cap Fund
DHPYX:US
NASDAQ GM
14.13
USD
0.17
1.22%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.58 - 14.38
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
2.91%
前日終値
13.96
52週レンジ
12.58 - 14.38
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
14.13
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
125.037
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0752
直近配当利回り（税込）
0.53%
ファンドマネージャ
CHRIS BINGAMAN / JENNY HUBBARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SSIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｷｯﾄ
|8.56 百万
|8.56 百万
|6.76
|
L:US
ﾛｳｽﾞ
|112.70 千
|5.82 百万
|4.60
|
BKU:US
ﾊﾞﾝｸﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
|107.69 千
|4.42 百万
|3.49
|
BWA:US
ﾎﾞﾙｸﾞﾜｰﾅｰ
|71.53 千
|4.02 百万
|3.18
|
WLTW:US
ｳｨﾘｽ･ﾀﾜｰｽﾞ･ﾜﾄｿﾝ
|24.11 千
|3.87 百万
|3.06
|
XEC:US
ｼﾏﾚｯｸｽ･ｴﾅｼﾞｰ
|33.54 千
|3.76 百万
|2.97
|
VR:US
ﾊﾞﾘﾀﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|51.67 千
|3.50 百万
|2.76
|
AXTA:US
ｱｸｻﾙﾀ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|108.17 千
|3.41 百万
|2.69
|
RRR:US
|93.80 千
|3.26 百万
|2.57
|
DFS:US
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|39.78 千
|3.17 百万
|2.51
企業概要
Diamond Hill Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund normally invests - at least 80% of its net assets in U.S. equity securities with medium market cap- italizations that are believed to be undervalued. Mid cap companies are defined between $1.5b and $20b or within Russell Midcap Index at time of purchase.
住所Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号1-614-255-3333
Webサイトwww.diamond-hill.com