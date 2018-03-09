Diamond Hill Mid Cap Fund

DHPYX:US
NASDAQ GM
14.13
USD
0.17
1.22%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.58 - 14.38
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
13.96
52週レンジ
12.58 - 14.38
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
14.13
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
125.037
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0752
直近配当利回り（税込）
0.53%
ファンドマネージャ
CHRIS BINGAMAN / JENNY HUBBARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SSIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｷｯﾄ
8.56 百万 8.56 百万 6.76
L:US
ﾛｳｽﾞ
112.70 千 5.82 百万 4.60
BKU:US
ﾊﾞﾝｸﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
107.69 千 4.42 百万 3.49
BWA:US
ﾎﾞﾙｸﾞﾜｰﾅｰ
71.53 千 4.02 百万 3.18
WLTW:US
ｳｨﾘｽ･ﾀﾜｰｽﾞ･ﾜﾄｿﾝ
24.11 千 3.87 百万 3.06
XEC:US
ｼﾏﾚｯｸｽ･ｴﾅｼﾞｰ
33.54 千 3.76 百万 2.97
VR:US
ﾊﾞﾘﾀﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
51.67 千 3.50 百万 2.76
AXTA:US
ｱｸｻﾙﾀ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
108.17 千 3.41 百万 2.69
RRR:US
93.80 千 3.26 百万 2.57
DFS:US
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
39.78 千 3.17 百万 2.51
企業概要
Diamond Hill Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund normally invests - at least 80% of its net assets in U.S. equity securities with medium market cap- italizations that are believed to be undervalued. Mid cap companies are defined between $1.5b and $20b or within Russell Midcap Index at time of purchase.
住所
Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号
1-614-255-3333
Webサイト
www.diamond-hill.com