Diamond Hill Mid Cap Fund

DHPIX:US
NASDAQ GM
14.14
USD
0.11
0.77%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.65 - 14.34
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
14.25
52週レンジ
12.65 - 14.34
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
14.14
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
125.604
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0663
直近配当利回り（税込）
0.47%
ファンドマネージャ
CHRIS BINGAMAN / JENNY HUBBARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SSIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｷｯﾄ
7.26 百万 7.26 百万 5.92
L:US
ﾛｳｽﾞ
112.70 千 5.51 百万 4.49
BKU:US
ﾊﾞﾝｸﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
107.69 千 4.54 百万 3.71
XEC:US
ｼﾏﾚｯｸｽ･ｴﾅｼﾞｰ
43.26 千 4.02 百万 3.28
WLTW:US
ｳｨﾘｽ･ﾀﾜｰｽﾞ･ﾜﾄｿﾝ
24.11 千 3.64 百万 2.97
BWA:US
ﾎﾞﾙｸﾞﾜｰﾅｰ
71.53 千 3.49 百万 2.85
AXTA:US
ｱｸｻﾙﾀ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
108.17 千 3.37 百万 2.75
KEX:US
カービー
36.11 千 3.28 百万 2.67
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
106.75 千 3.24 百万 2.65
RRR:US
93.80 千 3.23 百万 2.64
企業概要
Diamond Hill Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund normally invests - at least 80% of its net assets in U.S. equity securities with medium market cap- italizations that are believed to be undervalued. Mid cap companies are defined between $1.5b and $20b or within Russell Midcap Index at time of purchase.
住所
Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号
1-614-255-3333
Webサイト
www.diamond-hill.com