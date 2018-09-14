Diamond Hill Mid Cap Fund

DHPAX:US
NASDAQ GM
14.32
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.91 - 14.42
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
4.83%
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前日終値
14.29
52週レンジ
12.91 - 14.42
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
14.32
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
129.147
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0305
直近配当利回り（税込）
0.21%
ファンドマネージャ
CHRIS BINGAMAN / JENNY HUBBARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SSIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｷｯﾄ
6.49 百万 6.49 百万 5.02
L:US
ﾛｳｽﾞ
115.45 千 5.81 百万 4.49
XEC:US
ｼﾏﾚｯｸｽ･ｴﾅｼﾞｰ
54.80 千 4.63 百万 3.58
BKU:US
ﾊﾞﾝｸﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
107.69 千 4.18 百万 3.23
POST:US
ﾎﾟｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
39.47 千 3.84 百万 2.97
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
106.75 千 3.80 百万 2.93
WLTW:US
ｳｨﾘｽ･ﾀﾜｰｽﾞ･ﾜﾄｿﾝ
24.11 千 3.55 百万 2.74
AXTA:US
ｱｸｻﾙﾀ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
111.87 千 3.41 百万 2.64
RRR:US
103.14 千 3.37 百万 2.60
KEX:US
カービー
36.11 千 3.15 百万 2.44
企業概要
Diamond Hill Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund normally invests - at least 80% of its net assets in U.S. equity securities with medium market cap- italizations that are believed to be undervalued. Mid cap companies are defined between $1.5b and $20b or within Russell Midcap Index at time of purchase.
住所
Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号
1-614-255-3333
Webサイト
www.diamond-hill.com