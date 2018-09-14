Diamond Hill Mid Cap Fund
DHPAX:US
NASDAQ GM
14.32
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.91 - 14.42
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
4.83%
前日終値
14.29
52週レンジ
12.91 - 14.42
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
14.32
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
129.147
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0305
直近配当利回り（税込）
0.21%
ファンドマネージャ
CHRIS BINGAMAN / JENNY HUBBARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.07%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SSIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｷｯﾄ
|6.49 百万
|6.49 百万
|5.02
|
L:US
ﾛｳｽﾞ
|115.45 千
|5.81 百万
|4.49
|
XEC:US
ｼﾏﾚｯｸｽ･ｴﾅｼﾞｰ
|54.80 千
|4.63 百万
|3.58
|
BKU:US
ﾊﾞﾝｸﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
|107.69 千
|4.18 百万
|3.23
|
POST:US
ﾎﾟｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|39.47 千
|3.84 百万
|2.97
|
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
|106.75 千
|3.80 百万
|2.93
|
WLTW:US
ｳｨﾘｽ･ﾀﾜｰｽﾞ･ﾜﾄｿﾝ
|24.11 千
|3.55 百万
|2.74
|
AXTA:US
ｱｸｻﾙﾀ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|111.87 千
|3.41 百万
|2.64
|
RRR:US
|103.14 千
|3.37 百万
|2.60
|
KEX:US
カービー
|36.11 千
|3.15 百万
|2.44
企業概要
Diamond Hill Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund normally invests - at least 80% of its net assets in U.S. equity securities with medium market cap- italizations that are believed to be undervalued. Mid cap companies are defined between $1.5b and $20b or within Russell Midcap Index at time of purchase.
住所Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号1-614-255-3333
Webサイトwww.diamond-hill.com