ﾊﾞｲﾀﾙ･ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ

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Berlin
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更新日時 2018/08/24
出来高
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.16 - 1.38
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年初来リターン
-7.91%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (NZD) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
536.513
発行済株式数 (百万)
443.399
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
4.37%
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
REIT

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
バイタル・ヘルスケア・プロパティ・トラスト（Vital Healthcare Property Trust）は 不動産投資信託（プロパティ・トラスト）運用会社。ニュージーランドおよびオーストラリアのヘルスケア施設への投資および運用を手掛ける。
住所
PO Box 6945
Wellesley Street
Auckland, 1141
New Zealand
電話番号
64-9-303-0532
Webサイト
www.vitalhealthcareproperty.co.nz

役員

取締役

  • David Carr "Dave"
    CEO/Executive Director
  • Stuart Harrison
    CFO/Secretary
  • Brendan Osullivan
    Controller
  • Georgie Huxley
    Manager:Asset
  • Jason Kepecs
    Manager:Investor Relations
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