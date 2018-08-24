ﾊﾞｲﾀﾙ･ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ
DHN:GR
Berlin
1.21
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/24
出来高
0
前日終値
1.21
52週レンジ
1.16 - 1.38
出来高
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.16 - 1.38
年初来リターン
-7.91%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (NZD) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
536.513
発行済株式数 (百万)
443.399
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
4.37%
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
REIT
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企業概要
バイタル・ヘルスケア・プロパティ・トラスト（Vital Healthcare Property Trust）は 不動産投資信託（プロパティ・トラスト）運用会社。ニュージーランドおよびオーストラリアのヘルスケア施設への投資および運用を手掛ける。
住所PO Box 6945
Wellesley Street
Auckland, 1141
New Zealand
電話番号64-9-303-0532