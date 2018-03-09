Diamond Hill Small Mid Cap F
DHMCX:US
NASDAQ GM
20.89
USD
0.23
1.11%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.98 - 21.20
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
2.45%
前日終値
20.66
52週レンジ
18.98 - 21.20
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
20.89
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.538
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0704
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRIS BINGAMAN / THOMAS SCHINDLER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.97%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SSIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｷｯﾄ
|152.19 百万
|152.19 百万
|5.96
|
WLTW:US
ｳｨﾘｽ･ﾀﾜｰｽﾞ･ﾜﾄｿﾝ
|616.84 千
|98.98 百万
|3.87
|
BKU:US
ﾊﾞﾝｸﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
|2.16 百万
|88.74 百万
|3.47
|
BWA:US
ﾎﾞﾙｸﾞﾜｰﾅｰ
|1.41 百万
|79.06 百万
|3.09
|
VR:US
ﾊﾞﾘﾀﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|1.11 百万
|75.27 百万
|2.95
|
RRR:US
|1.98 百万
|68.91 百万
|2.70
|
AXTA:US
ｱｸｻﾙﾀ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|2.14 百万
|67.43 百万
|2.64
|
XEC:US
ｼﾏﾚｯｸｽ･ｴﾅｼﾞｰ
|586.48 千
|65.80 百万
|2.58
|
HUBG:US
ﾊﾌﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.28 百万
|61.71 百万
|2.42
|
KEX:US
カービー
|799.31 千
|59.87 百万
|2.34
企業概要
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund normally invests at least 80% of its net assets in U.S. equity securities with small and medium market capitalizations that are believed to be undervalued. With small to mid cap between $500m and $10b or in Russell 2500 Range at time of purchase.
住所Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号1-614-255-3333
Webサイトwww.diamond-hill.com