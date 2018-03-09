Diamond Hill Small Mid Cap F

DHMCX:US
NASDAQ GM
20.89
USD
0.23
1.11%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.98 - 21.20
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
2.45%
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前日終値
20.66
52週レンジ
18.98 - 21.20
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
20.89
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.538
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0704
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRIS BINGAMAN / THOMAS SCHINDLER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SSIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｷｯﾄ
152.19 百万 152.19 百万 5.96
WLTW:US
ｳｨﾘｽ･ﾀﾜｰｽﾞ･ﾜﾄｿﾝ
616.84 千 98.98 百万 3.87
BKU:US
ﾊﾞﾝｸﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
2.16 百万 88.74 百万 3.47
BWA:US
ﾎﾞﾙｸﾞﾜｰﾅｰ
1.41 百万 79.06 百万 3.09
VR:US
ﾊﾞﾘﾀﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
1.11 百万 75.27 百万 2.95
RRR:US
1.98 百万 68.91 百万 2.70
AXTA:US
ｱｸｻﾙﾀ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
2.14 百万 67.43 百万 2.64
XEC:US
ｼﾏﾚｯｸｽ･ｴﾅｼﾞｰ
586.48 千 65.80 百万 2.58
HUBG:US
ﾊﾌﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.28 百万 61.71 百万 2.42
KEX:US
カービー
799.31 千 59.87 百万 2.34
企業概要
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund normally invests at least 80% of its net assets in U.S. equity securities with small and medium market capitalizations that are believed to be undervalued. With small to mid cap between $500m and $10b or in Russell 2500 Range at time of purchase.
住所
Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号
1-614-255-3333
Webサイト
www.diamond-hill.com