Diamond Hill Small Mid Cap F
DHMAX:US
NASDAQ GM
23.11
USD
0.05
0.22%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.33 - 23.36
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
3.91%
前日終値
23.06
52週レンジ
21.33 - 23.36
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
23.11
資産総額 (十億 USD) ( 09/13/2018)
2.538
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0295
直近配当利回り（税込）
0.13%
ファンドマネージャ
CHRIS BINGAMAN / THOMAS SCHINDLER "TOM"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.22%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SSIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｷｯﾄ
|133.41 百万
|133.42 百万
|5.21
|
WLTW:US
ｳｨﾘｽ･ﾀﾜｰｽﾞ･ﾜﾄｿﾝ
|616.84 千
|90.84 百万
|3.55
|
BKU:US
ﾊﾞﾝｸﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
|2.16 百万
|83.88 百万
|3.27
|
XEC:US
ｼﾏﾚｯｸｽ･ｴﾅｼﾞｰ
|986.80 千
|83.36 百万
|3.25
|
POST:US
ﾎﾟｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|832.34 千
|80.95 百万
|3.16
|
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
|2.07 百万
|73.44 百万
|2.87
|
WP:US
ﾜｰﾙﾄﾞﾍﾟｲ
|717.83 千
|69.91 百万
|2.73
|
KEX:US
カービー
|799.31 千
|69.78 百万
|2.72
|
UGI:US
UGI
|1.28 百万
|69.34 百万
|2.71
|
RRR:US
|2.08 百万
|67.88 百万
|2.65
企業概要
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund normally invests at least 80% of its net assets in U.S. equity securities with small and medium market capitalizations that are believed to be undervalued. With small to mid cap between $500m and $10b or in Russell 2500 Range at time of purchase.
住所Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号1-614-255-3333
Webサイトwww.diamond-hill.com