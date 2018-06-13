企業概要

ダイヤモンド・ヒル大型株ファンド（Diamond Hill Large Cap Fund）は、米国籍のオー プンエンド型投資信託。 長期的なキャピタルゲインを目指す。 通常、純資産の80%以 上を割安と見なされる米国大型株に投資する。大型株とは、購入時点で時価総額が50億米ドル以上、もしくはラッセル1000種指数の構成銘柄を指す。