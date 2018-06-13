Diamond Hill All Cap Select
DHLTX:US
NASDAQ GM
16.56
USD
0.03
0.18%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.01 - 17.19
1年トータルリターン
16.56%
年初来リターン
2.79%
前日終値
16.59
52週レンジ
14.01 - 17.19
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
16.56
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
216.240
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0146
直近配当利回り（税込）
0.09%
ファンドマネージャ
WILLIAM C DIERKER "BILL" / CHRISTOPHER WELCH "CHRIS"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.87%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MET:US
メットライフ
|241.82 千
|11.12 百万
|5.29
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|56.05 千
|10.73 百万
|5.11
|
DFS:US
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|136.80 千
|10.10 百万
|4.81
|
UAL:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|135.33 千
|9.42 百万
|4.48
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|7.52 千
|8.28 百万
|3.94
|
JCI:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|242.94 千
|8.15 百万
|3.88
|
PM:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|97.90 千
|7.79 百万
|3.70
|
L:US
ﾛｳｽﾞ
|154.20 千
|7.54 百万
|3.58
|
POST:US
ﾎﾟｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|84.16 千
|6.47 百万
|3.08
|
XEC:US
ｼﾏﾚｯｸｽ･ｴﾅｼﾞｰ
|67.14 千
|6.24 百万
|2.97
企業概要
Diamond Hill All Cap Select Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in 30 to 40 select U.S. equity securities of any size capitalization that are believed to be undervalued.
住所Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号1-614-255-3333
Webサイトwww.diamond-hill.com