ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ﾋﾙ大型株ﾌｧﾝﾄﾞ
DHLRX:US
NASDAQ GM
26.35
USD
0.05
0.19%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.30 - 28.33
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
-1.01%
前日終値
26.40
52週レンジ
24.30 - 28.33
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
26.35
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
6.107
設定日
01/31/2005
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.2836
直近配当利回り（税込）
1.08%
ファンドマネージャ
CHARLES BATH "CHUCK" / WILLIAM C DIERKER "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ABT:US
ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ
|4.26 百万
|261.96 百万
|4.45
|
C:US
シティグループ
|3.45 百万
|229.88 百万
|3.90
|
DFS:US
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|2.96 百万
|218.44 百万
|3.71
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|180.04 千
|198.04 百万
|3.36
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.86 百万
|183.45 百万
|3.11
|
MET:US
メットライフ
|3.85 百万
|177.03 百万
|3.01
|
DVN:US
ﾃﾞﾎﾞﾝ･ｴﾅｼﾞｰ
|4.26 百万
|176.99 百万
|3.01
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|924.05 千
|176.98 百万
|3.01
|
UTX:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|1.40 百万
|174.86 百万
|2.97
|
TJX:US
TJX
|1.81 百万
|163.71 百万
|2.78
企業概要
ダイヤモンド・ヒル大型株ファンド（Diamond Hill Large Cap Fund）は、米国籍のオー プンエンド型投資信託。 長期的なキャピタルゲインを目指す。 通常、純資産の80%以 上を割安と見なされる米国大型株に投資する。大型株とは、購入時点で時価総額が50億米ドル以上、もしくはラッセル1000種指数の構成銘柄を指す。
住所Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号1-614-255-3333
Webサイトwww.diamond-hill.com