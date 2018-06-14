LOﾌｧﾝｽﾞ-ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ｴｲｼﾞ
DHLIIAC:LX
26.39
CHF
0.05
0.19%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.94 - 27.67
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
3.04%
前日終値
26.44
52週レンジ
23.94 - 27.67
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
26.3917
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
691.779
設定日
06/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%
企業概要
LOファンズ－ゴールデン・エイジ（LO Funds - Golden Age）はルクセンブルク籍のオー プンエンド型投資信託。 MSCI World ND Indexを上回る運用実績を目指す。テーマ型ファンド。 投資対象は、高齢者関連事業セクターの高流動性株式。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com