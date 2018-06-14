LOﾌｧﾝｽﾞ-ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ｴｲｼﾞ
DHLIFEI:LX
16.91
EUR
0.03
0.19%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.41 - 17.77
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
2.76%
前日終値
16.95
52週レンジ
15.41 - 17.77
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
16.9133
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
691.779
設定日
11/13/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.85%
企業概要
LOファンズ－ゴールデン・エイジ（LO Funds - Golden Age）はルクセンブルク籍のオー プンエンド型投資信託。 MSCI World ND Indexを上回る運用実績を目指す。テーマ型ファンド。 投資対象は、高齢者関連事業セクターの高流動性株式。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com