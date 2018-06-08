企業概要

環球戦略集団［ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ］（Global Strategic Group Limited ）はIT関連会社。世界各地でサイバーセキュリティおよびデータ収集ソフトウエアを設計、統合、適用する。小売業および政府向けにサービスを提供。