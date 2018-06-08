環球戦略集団[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯ
DHKCF:US
OTC US
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更新日時 2018/06/08
出来高
420
前日終値
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52週レンジ
0.00 - 0.02
出来高
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前日終値
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52週レンジ
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年初来リターン
-99.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (HKD) (TTM)
-
時価総額 (千 USD)
566.200
発行済株式数 (十億)
5.662
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Institutional Financial Svcs
産業サブグループ
Institutional Brokerage
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企業概要
環球戦略集団［ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ］（Global Strategic Group Limited ）はIT関連会社。世界各地でサイバーセキュリティおよびデータ収集ソフトウエアを設計、統合、適用する。小売業および政府向けにサービスを提供。
住所3/F Kantone Centre
1 Ning Foo Street
Chai Wan
Hong Kong Hong Kong (SAR)
電話番号852-2897-1111
Webサイトwww.globalgroup.com