D&H India Ltd
DHIL:IN
BSE India
16.30
INR
0.30
1.88%
更新日時 19:00 JST 2018/06/14
始値
16.00
安値 - 高値 レンジ（日）
16.00 - 16.30
出来高
890
前日終値
16.00
52週レンジ
15.80 - 38.75
1年トータルリターン
-25.91%
始値
16.00
安値 - 高値 レンジ（日）
16.00 - 16.30
出来高
890
前日終値
16.00
52週レンジ
15.80 - 38.75
1年トータルリターン
-25.91%
年初来リターン
-44.65%
株価収益率(PER) (TTM)
63.67
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
0.26
時価総額 (百万 INR)
120.620
発行済株式数 (百万)
7.400
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.18
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Machinery
産業サブグループ
Metalworking Machinery
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企業概要
D&H India Ltd manufactures and markets a wide range of welding electrodes for diverse applications.
住所Plot A, Sector A, Industrial A
Sanwer Road
Indore, 452015
India
電話番号91-731-4273501
Webサイトwww.dnhindia.com