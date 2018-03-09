Diamond Hill High Yield Fund
DHHYX:US
NASDAQ GM
10.76
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 10.92
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
0.80%
前日終値
10.75
52週レンジ
10.58 - 10.92
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.76
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
43.114
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 02/27/2018)
0.048
直近配当利回り（税込）
5.35%
ファンドマネージャ
WILLIAM P ZOX "BILL" / SUKEN PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.59%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DD116426:COR
|2.53 千
|2.69 百万
|8.39
|
SSIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｷｯﾄ
|1.79 百万
|1.79 百万
|5.59
|
EK357369:COR
|1.73 千
|1.78 百万
|5.57
|
EK798575:COR
|1.10 千
|1.16 百万
|3.62
|
AP945470:COR
|1.02 千
|1.07 百万
|3.35
|
EK405950:COR
|1.05 千
|1.06 百万
|3.32
|
AO727065:COR
|975.00
|942.09 千
|2.94
|
AM824741:COR
|800.00
|820.00 千
|2.56
|
EK813109:COR
|850.00
|816.00 千
|2.55
|
EJ693530:COR
|768.00
|781.44 千
|2.44
企業概要
Diamond Hill High Yield Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income with the opportunity for capital apprec- iation. The Fund normally invests at least 80% of its net assets in a diversifi- ed portfolio of corporate debt securities that are rated below investment grade, or are unrated, at the time of purchase.
住所Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号1-614-255-3333
Webサイトwww.diamond-hill.com