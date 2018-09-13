デサロジャドラ・オメックス
DHHXF:US
OTC US
0.01
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/13
出来高
14,382
前日終値
0.01
52週レンジ
0.00 - 0.08
1年トータルリターン
-87.50%
出来高
14,382
前日終値
0.01
52週レンジ
0.00 - 0.08
1年トータルリターン
-87.50%
年初来リターン
-77.27%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (MXN) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
27.824
発行済株式数 (十億)
5.565
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Homebuilders
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企業概要
デサロジャドラ・オメックス (Desarrolladora Homex S.A. de C.V.) は住宅建設会社。垂直統合型の企業構造を取り入れ、購入した広大な土地に低・中所得層を対象とした住宅を設計・建築するとともに、購入者の住宅ローン取得を支援する。
住所Blvd Alfonso Zaragoza Maytoren
#2204 Fracc. Bonanza
Culiacan, SI 80020
Mexico
電話番号52-667-758-5800
Webサイトwww.homex.com.mx