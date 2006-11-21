ﾄﾞｲﾂ･ﾊｲｲﾝｶﾑ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄ
DHG:US
Liquidated
USD
前日終値
14.97
出来高
0
前日終値
14.97
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/16/2018)
228.268
設定日
11/21/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.47%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
GARY RUSSELL / THOMAS R BOUCHARD
直近配当額 ( 03/12/2018)
15.036
直近配当利回り（税込）
5.29%
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
DWSハイインカム・オポチュニティーズ・ファンド（DWS High Income Opportunities Fund Inc）は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの 提供を目指す。通常の収益をもたらす収益ストラテジーと、市場の動きに連動しないリターンを求める短期・長期の定量的ストラテジーとの組合せによって目標達成を目指す。
住所Scudder Investments
345 Park Ave.
New York, NY 10154
USA
電話番号1-800-349-4281
Webサイトwww.dws-investments.com