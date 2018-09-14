ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ﾋﾙ･ﾛﾝｸﾞ/ｼｮｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ
DHFCX:US
NASDAQ GM
23.64
USD
0.09
0.38%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.10 - 23.88
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
2.60%
前日終値
23.55
52週レンジ
22.10 - 23.88
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
23.64
資産総額 (十億 USD) ( 09/13/2018)
4.073
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.5526
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHARLES BATH "CHUCK" / CHRIS BINGAMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
2.81%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SSIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｷｯﾄ
|369.91 百万
|369.94 百万
|9.05
|
C:US
シティグループ
|2.42 百万
|172.65 百万
|4.22
|
UAL:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|1.95 百万
|170.12 百万
|4.16
|
MET:US
メットライフ
|2.91 百万
|133.67 百万
|3.27
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|101.30 千
|124.78 百万
|3.05
|
ABT:US
ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ
|1.83 百万
|122.35 百万
|2.99
|
DFS:US
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|1.56 百万
|121.51 百万
|2.97
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|512.10 千
|106.88 百万
|2.61
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|918.76 千
|103.20 百万
|2.52
|
XEC:US
ｼﾏﾚｯｸｽ･ｴﾅｼﾞｰ
|1.21 百万
|101.82 百万
|2.49
企業概要
ダイヤモンド・ヒル・ロング/ショートファンド（Diamond Hill Long-Short Fund）は投 資信託。ファンドアドバイザーが割安と判断する普通株式への投資により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。対象は、時価総額が5億ドル超の企業。
住所Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号1-614-255-3333
Webサイトwww.diamond-hill.com