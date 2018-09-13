Dividend House - European Sm
DHESMCB:FH
143.39
EUR
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.84 - 156.94
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-6.85%
52週レンジ
138.84 - 156.94
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
143.39
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
13.260
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RAA:GR
ﾗｼｮﾅﾙ
|1.20 千
|637.26 千
|5.24
|
BLC:FP
ﾊﾞｽﾃｨ･ﾙ･ｺﾝﾌｫｰﾙ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ
|16.02 千
|632.79 千
|5.20
|
MCRO:LN
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｶｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|22.78 千
|614.19 千
|5.05
|
DIM:FP
ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ･ｽﾃﾃﾞｨﾑ･ﾊﾞｲｵﾃｯｸ
|9.96 千
|599.79 千
|4.93
|
TED:LN
ﾃｯﾄﾞ･ﾍﾞｰｶｰ
|20.50 千
|577.49 千
|4.75
|
LOTB:BB
ﾛｰﾀｽ･ﾍﾞｰｶﾘｰｽﾞ
|233.00
|549.38 千
|4.52
|
SMWH:LN
WHスミス
|26.88 千
|529.06 千
|4.35
|
SDRY:LN
ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ
|30.00 千
|502.57 千
|4.13
|
HLMA:LN
ﾊﾙﾏ
|40.00 千
|491.61 千
|4.04
|
BDT:GR
ﾍﾞﾙﾄﾗﾝﾄ
|5.94 千
|478.47 千
|3.93
企業概要
Dividend House - European Small Cap is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to achieve value increase in the long term. The Fund invests in diversified assets in compliance with the Finnish Mutual Funds Act primarily in small and medium sized European companies that have a high dividend yield or increasing dividend expectation.
住所Dividend House Ltd
Kauppiaankatu 7A
FIN-00160 Helsinki
Finland
電話番号358-10-322-1530
Webサイトwww.dividendhouse.com