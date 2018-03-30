DPAMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰLﾐﾃﾞｨｱﾑ

DGSLMD1:LX
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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/08/2018)
5.214
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC TURIN / RUDY GLORIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
USINDHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
16.17 千 299.39 百万 7.10
EMUINDH:BB
DPAM Capital B - Equities EM
16.77 千 269.96 百万 6.40
DEUBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
17.18 千 267.89 百万 6.35
DEGBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities EM
17.57 千 239.17 百万 5.67
ARMONEE:LX
DPAM Money Market L Monetary
324.40 千 159.29 百万 3.78
PAMEUPE:BB
DPAMｲﾝﾍﾞｽﾄB-ﾕｰﾛ圏株式
647.20 千 135.47 百万 3.21
DEEMHIA:LX
DPAM Equities L - Emerging M
10.84 千 134.13 百万 3.18
EURINDH:BB
DPAM Capital B - Equities Eu
7.68 千 111.90 百万 2.65
PAMLEQP:LX
DPAM L-債券ﾕｰﾛ適格ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ
168.00 千 102.40 百万 2.43
ESPITHI:LX
DPAM Equities L Europe Behav
6.68 千 86.21 百万 2.04
企業概要
DPAMグローバル・ストラテジーLミディアム（DPAM Global Strategy L Medium）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型サブファンド。株式および債券市場の中レベ ルのリスクに対応することを目的とする。あらゆるタイプの適格金融資産に投資。
住所
Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238
Webサイト
www.degroof.lu