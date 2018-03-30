DPAMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰLﾐﾃﾞｨｱﾑ
DGSLMD1:LX
Pending Listing
EUR
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/08/2018)
5.214
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC TURIN / RUDY GLORIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
USINDHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
|16.17 千
|299.39 百万
|7.10
|
EMUINDH:BB
DPAM Capital B - Equities EM
|16.77 千
|269.96 百万
|6.40
|
DEUBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
|17.18 千
|267.89 百万
|6.35
|
DEGBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities EM
|17.57 千
|239.17 百万
|5.67
|
ARMONEE:LX
DPAM Money Market L Monetary
|324.40 千
|159.29 百万
|3.78
|
PAMEUPE:BB
DPAMｲﾝﾍﾞｽﾄB-ﾕｰﾛ圏株式
|647.20 千
|135.47 百万
|3.21
|
DEEMHIA:LX
DPAM Equities L - Emerging M
|10.84 千
|134.13 百万
|3.18
|
EURINDH:BB
DPAM Capital B - Equities Eu
|7.68 千
|111.90 百万
|2.65
|
PAMLEQP:LX
DPAM L-債券ﾕｰﾛ適格ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ
|168.00 千
|102.40 百万
|2.43
|
ESPITHI:LX
DPAM Equities L Europe Behav
|6.68 千
|86.21 百万
|2.04
企業概要
DPAMグローバル・ストラテジーLミディアム（DPAM Global Strategy L Medium）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型サブファンド。株式および債券市場の中レベ ルのリスクに対応することを目的とする。あらゆるタイプの適格金融資産に投資。
住所Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352-45-35-45-2238
Webサイトwww.degroof.lu