DPAMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰLﾐﾃﾞｨｱﾑ

DGSLMC2:LX
116.28
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.35 - 116.77
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前日終値
116.18
52週レンジ
112.35 - 116.77
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/11/2018)
116.18
資産総額 (十億 EUR) ( 06/11/2018)
5.541
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC TURIN / RUDY GLORIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
USINDHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
19.81 千 384.51 百万 7.57
DEUBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
21.84 千 354.75 百万 6.98
EMUINDH:BB
DPAM Capital B - Equities EM
22.05 千 353.13 百万 6.95
DEGBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities EM
18.30 千 246.41 百万 4.85
PAMEUPE:BB
DPAMｲﾝﾍﾞｽﾄB-ﾕｰﾛ圏株式
798.00 千 168.63 百万 3.32
EURINDH:BB
DPAM Capital B - Equities Eu
11.41 千 167.40 百万 3.30
PAMLEQP:LX
DPAM L-債券ﾕｰﾛ適格ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ
264.00 千 162.32 百万 3.20
ARMONEE:LX
DPAM Money Market L Monetary
305.90 千 150.07 百万 2.95
DEEMHIA:LX
DPAM Equities L - Emerging M
10.84 千 141.06 百万 2.78
ESPITHI:LX
DPAM Equities L Europe Behav
9.23 千 119.05 百万 2.34
企業概要
DPAMグローバル・ストラテジーLミディアム（DPAM Global Strategy L Medium）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型サブファンド。株式および債券市場の中レベ ルのリスクに対応することを目的とする。あらゆるタイプの適格金融資産に投資。
住所
Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238
Webサイト
www.degroof.lu