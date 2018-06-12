DPAMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰLﾐﾃﾞｨｱﾑ
DGSLMC2:LX
116.28
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.35 - 116.77
前日終値
116.18
52週レンジ
112.35 - 116.77
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/11/2018)
116.18
資産総額 (十億 EUR) ( 06/11/2018)
5.541
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC TURIN / RUDY GLORIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
USINDHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
|19.81 千
|384.51 百万
|7.57
|
DEUBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
|21.84 千
|354.75 百万
|6.98
|
EMUINDH:BB
DPAM Capital B - Equities EM
|22.05 千
|353.13 百万
|6.95
|
DEGBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities EM
|18.30 千
|246.41 百万
|4.85
|
PAMEUPE:BB
DPAMｲﾝﾍﾞｽﾄB-ﾕｰﾛ圏株式
|798.00 千
|168.63 百万
|3.32
|
EURINDH:BB
DPAM Capital B - Equities Eu
|11.41 千
|167.40 百万
|3.30
|
PAMLEQP:LX
DPAM L-債券ﾕｰﾛ適格ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ
|264.00 千
|162.32 百万
|3.20
|
ARMONEE:LX
DPAM Money Market L Monetary
|305.90 千
|150.07 百万
|2.95
|
DEEMHIA:LX
DPAM Equities L - Emerging M
|10.84 千
|141.06 百万
|2.78
|
ESPITHI:LX
DPAM Equities L Europe Behav
|9.23 千
|119.05 百万
|2.34
企業概要
DPAMグローバル・ストラテジーLミディアム（DPAM Global Strategy L Medium）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型サブファンド。株式および債券市場の中レベ ルのリスクに対応することを目的とする。あらゆるタイプの適格金融資産に投資。
住所Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352-45-35-45-2238
Webサイトwww.degroof.lu